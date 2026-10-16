Uil: “Quasi un ligure su cinque esposto a rischio povertà o esclusione sociale, si avvii tavolo regionale”

“In Liguria cresce il rischio di povertà ed esclusione sociale, mentre l’inflazione torna a incidere pesantemente sui bilanci familiari. È il quadro che emerge dall’analisi della Uil Liguria sulle più recenti pubblicazioni Istat, incrociando gli indicatori sulle condizioni di vita, i redditi territoriali e l’andamento dei prezzi”. Si apre così una nota diffusa dalla Uil ligure; queste le pubblicazioni Istat considerate dall’organizzazione sindacale: Condizioni di vita e reddito delle famiglie 2024-2025; BesT Liguria 2025; Spese per consumi delle famiglie 2025; Prezzi al consumo, settembre 2026.

“Nel 2025 il 19,7% della popolazione ligure risulta a rischio di povertà o esclusione sociale, contro il 13,8% del 2024: un incremento di 5,9 punti percentuali. Un andamento in controtendenza rispetto all’Italia, dove l’indicatore scende dal 23,1% al 22,6%, e sensibilmente superiore alla media del Nord-ovest, pari al 14,3% – prosegue la Uil ligure -. Preoccupa soprattutto l’aumento del rischio di povertà reddituale, che in Liguria passa dal 10,8% al 17,1%. Crescono anche la grave deprivazione materiale e sociale, dal 2,1% al 3,9%, e la quota di popolazione in famiglie a bassa intensità lavorativa, dal 4,9% al 7,1%. Le differenze economiche attraversano anche le quattro province. Secondo il rapporto ISTAT BesT 2025, le retribuzioni medie annue dei lavoratori dipendenti, riferite al 2023, variano dai 25.580 euro di Genova ai 17.682 euro di Imperia, passando per i 21.892 euro della Spezia e i 20.108 euro di Savona. Un divario territoriale che pone interrogativi sulla qualità e sulla continuità dell’occupazione e sulla distribuzione delle opportunità economiche. A questi elementi si aggiungono le nuove rilevazioni sul costo della vita. Nel 2025 la spesa media mensile per consumi delle famiglie liguri è stimata in 2.915 euro, contro i 2.782 euro nazionali. A settembre 2026 l’inflazione italiana ha raggiunto il 4,2% su base annua, con un aumento dei prezzi particolarmente gravoso per le famiglie con minori livelli di spesa”.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com