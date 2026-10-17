A “Storie. Incontri d’autore” Barbara Nappini presenta “Sette volte futuro. Un’altra idea di mondo”

Il futuro del pianeta, il valore della biodiversità e il ruolo del cibo come strumento per ripensare il rapporto tra persone, ambiente e comunità saranno al centro del prossimo appuntamento di Storie. Incontri d’autore alla Spezia, la rassegna promossa da Fondazione Carispezia e dal Comune della Spezia, e curata da Benedetta Marietti. Giovedì 22 ottobre alle ore 18.00, alla Mediateca Regionale Ligure “Sergio Fregoso”, sarà ospite Barbara Nappini, presidente di Slow Food Italia, che dialogherà con Gabriella Tartarini sui temi del suo libro Sette volte futuro. Un’altra idea di mondo (Slow Food Editore, 2026).

Partendo dalle crisi ambientali, sociali, economiche e culturali che caratterizzano il nostro tempo, il volume propone una riflessione sulle possibilità concrete di cambiamento e sulla necessità di immaginare nuovi modelli di sviluppo, capaci di ristabilire un equilibrio tra essere umano, natura e comunità. Il cibo diventa il filo conduttore di un percorso che attraversa sette grandi questioni del presente: il rapporto con il limite, la tutela della biodiversità, la complessità, il valore dei territori, la pace, il ruolo delle donne e la forza dell’azione collettiva. Temi strettamente connessi tra loro, attraverso i quali Nappini invita a interrogarsi sulle conseguenze delle scelte individuali e collettive e sulle opportunità di costruire un futuro più sostenibile.

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