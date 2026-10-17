Agricoltura, la Liguria chiede di estendere gli aiuti della Pac al caro energia e carburante per le imprese

Estendere la misura straordinaria Srj01 della Politica agricola comune (Pac), nata per fronteggiare il rincaro dei fertilizzanti, anche alle maggiori spese per energia e carburante sostenute dalle aziende agricole. È la richiesta avanzata dall’assessore regionale all’Agricoltura Alessandro Piana durante la riunione della Commissione Politiche agricole della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, tenutasi il 15 ottobre a Mantova a margine dell’Assemblea generale di Arepo. L’iniziativa ha incassato la condivisione della Commissione e punta a dare una risposta tempestiva contro l’aumento dei costi di produzione.

L’obiettivo è sfruttare strumenti già presenti nel quadro normativo europeo, rendendo più rapida l’attivazione tramite i Complementi regionali per lo Sviluppo rurale (Csr) 2023-2027 ed evitando l’introduzione di nuove misure. La proposta verrà ora trasmessa al Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste per aprire un confronto con la Commissione europea e con il commissario Ue all’Agricoltura e all’Alimentazione Christophe Hansen, in vista del prossimo Consiglio Agrifish del 26 e 27 ottobre.

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