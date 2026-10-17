Al Barontini la presentazione de “Le avventura di Pinocchio” illustrato da Mecconi

Venerdì 30 ottobre alle 18:30 il Nuovo Spazio Barontini di Sarzana (Via Ronzano 2) ospiterà la presentazione del volume Le Avventure di Pinocchio – Storia di un burattino di Carlo Collodi, arricchito dalle illustrazioni dell’artista e scrittore Beppe Mecconi, che prenderà parte all’incontro. L’appuntamento si inserisce nell’ambito delle celebrazioni per il bicentenario della nascita di Carlo Collodi (pseudonimo di Carlo Lorenzini, nato il 24 novembre 1826). Per l’occasione, Töpffer Edizioni porta in libreria una nuova edizione dell’opera basata sull’edizione critica della Fondazione nazionale Carlo Collodi. L’iniziativa gode anche del patrocinio della Fondazione nazionale Carlo Collodi. Il volume contiene i saggi Una favola in sogno per raccontare la realtà, di Francesco De Nicola; Fascino di un piccolo grande libro, di Elvio Guagnini; Il lungo viaggio di Pinocchio, di Marzia Ratti; Pinocchio, il burattino che visse (e morì) due volte, di Fabrizio Coscia.

“L’ottica artistica di Beppe Mecconi rende omaggio alla grande tradizione dei maestri del passato mantenendo una rigorosa fedeltà testuale verso il racconto: una ricerca meticolosa che si rispecchia nella cura dei dettagli. Il risultato è una collezione di cinquanta disegni organizzati in 36 tavole, caratterizzati da un leggero tocco ‘fumettistico’ e da ‘un Pinocchio essenziale e guizzante, specchio fedele del ritmo e dell’atmosfera del romanzo’“, si legge in una nota.

Da sempre appassionato e cultore del romanzo collodiano, Mecconi racconterà al pubblico il processo creativo e il lavoro di ricerca svolto su questo classico intramontabile.

Al termine della presentazione culturale sarà possibile prendere parte a una cena sociale presso la struttura (costo 13 euro, prenotazione obbligatoria al numero WhatsApp 351 971 9232).















» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com