Al Cinema Italia doppio appuntamento con “Palestina 36”

Approda al Cinema Italia di Sarzana “Palestina 36 – Quanto tutto ebbe inizio”, lungometraggio dedicato alla rivolta araba contro l’Impero britannico del 1936. Scritto e diretto da Annemarie Jacir, agli Oscar 2026 è stato il candidato della Palestina 2026 come miglior film straniero, arrivando fino alla short-list. Due le proiezioni in programma: il primo appuntamento, promosso assieme ad Amnesty International, è per domenica 18 ottobre, alle 18.30, con presentazione a cura di Joe Denti, direttore artistico dell’Italia, e di Valentina Bosello, vice responsabile di Amnesty International Liguria e responsabile del gruppo spezzino dell’organizzazione. Il film sarà poi nuovamente proiettato lunedì 19 ottobre, alle 21.15.

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