Alessandro Piana e Claudia Modrich a Toirano per Ulivissima 2026: “L’olio ligure ambasciatore del territorio, Regione a fianco degli olivicoltori”

Toirano. Questa mattina gli assessori regionali all’Agricoltura Alessandro Piana e al Bilancio Claudia Morich hanno partecipato a Toirano all’inaugurazione di UliVissima 2026, la manifestazione dedicata all’olio, alle tradizioni e alla valorizzazione del territorio ligure, quest’anno ispirata al tema della “Gioia”.

“L’ulivo è parte integrante del paesaggio e della storia della Liguria. Il nostro olio è molto più di un prodotto: è un ambasciatore del territorio, capace di raccontare la nostra biodiversità, le nostre tradizioni e la professionalità dei produttori – dichiara l’assessore Alessandro Piana -. Come Regione siamo impegnati a sostenere gli olivicoltori, valorizzare le produzioni di qualità e tutelare il paesaggio rurale. Manifestazioni come UliVissima dimostrano quanto sia importante mettere in rete agricoltura, cultura e turismo, creando nuove opportunità di sviluppo per i borghi e le comunità. Regione Liguria continuerà a essere al fianco di chi, con lavoro e passione, custodisce queste radici e le trasforma in futuro”.

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