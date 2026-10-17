Auto su un fianco a Ponzano, tratto di Cisa chiuso per un’ora e mezza

Incidente con ribaltamento sul fianco stasera a Ponzano Madonnetta (Santo Stefano Magra), lungo la via Cisa, attorno alle 21.30. Coinvolta un’automobile con a bordo un giovane, che a quanto si apprende ne è uscito in buone condizioni. Sul posto sono intervenuti Vigili del fuoco, Carabinieri, Pubblica assistenza di Sarzana. Il tratto di strada interessato dell’incidente è rimasto chiuso al traffico per circa un’ora e mezza; quindi, liberata dal mezzo incidentato, l’arteria è stata riaperta.

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