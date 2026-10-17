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Economia

Caro energia e carburanti, l’assessore Piana: “Estendere gli aiuti PAC alle imprese agricole”

Caro energia e carburanti, l’assessore Piana: “Estendere gli aiuti PAC alle imprese agricole”

agricoltura agricoltori

Liguria. Estendere la misura straordinaria SRJ01 della Politica agricola comune (PAC), inizialmente prevista per fronteggiare l’aumento dei costi dei fertilizzanti, anche alle maggiori spese per energia e carburante sostenute dalle imprese agricole. È la proposta che l’assessore regionale all’Agricoltura Alessandro Piana ha sostenuto fortemente insieme ai colleghi durante la riunione della Commissione Politiche agricole della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, svoltasi il 15 ottobre a Mantova, in occasione dell’Assemblea generale di AREPO, l’associazione delle Regioni europee dei prodotti di origine.

La Commissione ha condiviso l’iniziativa, che punta a individuare una risposta tempestiva all’aumento dei costi di produzione che sta mettendo in difficoltà il comparto.

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