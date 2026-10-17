Collegamento elettrico Algeria-Italia: il calendario degli incontri per la consultazione pubblica

Ha preso il via la fase di consultazione pubblica per “AI-Link”, il progetto di collegamento sottomarino in corrente continua tra l’Algeria e l’Italia promosso dalla società Zhero. L’iter si inserisce nel percorso autorizzativo presso il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica e fa seguito agli incontri di progettazione partecipata avviati nei mesi scorsi con le amministrazioni locali del territorio spezzino e ligure, tra cui i comuni di Ameglia, Arcola, La Spezia, Santo Stefano di Magra, Sarzana e Vezzano Ligure, individuati in quanto limitrofi alla stazione elettrica di Terna. La consultazione prevede un ciclo di incontri informativi e partecipativi rivolti alle istituzioni e alle comunità locali.

Dopo l’appuntamento plenario online, il calendario prosegue con sei sessioni in presenza aperte alla cittadinanza per approfondire le ipotesi localizzative e formulare osservazioni. L’infrastruttura, interamente finanziata da privati e riconosciuta a livello strategico europeo e nazionale – rientrando tra le iniziative del Global Gateway e nel Piano Mattei –, prevede la realizzazione di un parco per la produzione di energia rinnovabile nel deserto algerino e di un cavo sottomarino di circa novecento chilometri nel Mediterraneo, con l’obiettivo di incrementare l’apporto di energia verde a costi competitivi per famiglie e imprese.

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