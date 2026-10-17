Genoa, De Rossi esce sconfitto ma a testa alta dall’Olimpico: “Siamo nella giusta direzione, mia decisione giocare una gara sporca”

Contro la sua ex Roma, Daniele De Rossi esce dall’Olimpico con zero punti ma con la consapevolezza di poter ripartire da ottime basi. Sconfitta per 2-0 derivata da una prodezza di Castro e un rimpallo favorevole per Lulli, l’allenatore è conscio però di aver disputato la partita di fisicità e aggressione preparata in settimana e che, per i prossimi match, potrà contare su questa formazione, anche con qualche giocatore recuperato in più.

“Potevamo fare il secondo tempo come il primo – esordisce De Rossi nel post partita -. Siamo ripartiti con grande aggressività, abbiamo però sofferto un capolavoro. Questi gesti a volte decidono le partite. Abbiamo rispettato il piano gara, forse potevamo fare meglio su qualche dettaglio per arrivare meglio al tiro, poteva cambiare l’inerzia della partita”.

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