Il diciassettesimo Ravenna-Spezia, che nell’ultimo incrocio vide decisiva la zampata di Herzan

Quello di domenica sarà il diciassettesimo Ravenna-Spezia che si giocherà in Romagna, una sfida che affonda le sue radici in una storia lunga oltre sessant’anni. Eppure non si incontrano da quasi vent’anni, le due squadre, che domani scenderanno in campo su quel campo a distanza di oltre sedici anni dall’ultima volta. Era la Lega Pro, Prima Divisione, del 2010-2011: lo Spezia di Fulvio D’Adderio sul campo del Ravenna di Leonardo Rossi e di un giovanissimo Gianluca Lapadula, in panchina per quell’appuntamento. Al Benelli la spuntarono i bianchi, uno 0-1 firmato da Ondrej Herzan che regalò il quarto successo della storia dello Spezia sul campo del Ravenna.

Dei sedici precedenti, lo Spezia infatti ne ha vinti solo un quarto. In precedenza era arrivato nel dicembre del 1994, un altro 0-1 deciso da Stefano Della Costa, nella vecchia C1 girone A. Lo Spezia di Onofri contro quello di Cavasin, Beppe Vecchio contro un giovane Max Tonetto, Maurizio Tacchi, fratello dell’ex spezzino Oscar, e un giovanissimo Lamberto Zauli contro Sabbadin, Lambardi e bomber Andrea Cecchini, sette reti in quella stagione. Un successo ritrovato dopo oltre trent’anni, con uno Spezia che era passato a Ravenna solo tra la metà e la fine degli anni Settanta, ancora con due 0-1: nel ’68 e nel ’69 con gol di Mario Pelizzoni, in rete in entrambe le sfide.

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