Un uomo di cinquant’anni è stato ricoverato al Sant’Andrea della Spezia dopo essere stato investito. I fatti risalgono al pomeriggio di oggi quando, per dinamiche in fase di accertamento da parte della Polizia locale della Spezia, il 50enne è stato colpito da un’auto mentre attraversava sulle strisce in via del Canaletto nel quartiere di Migliarina.















L’impatto è stato violento e l’uomo è finito contro il parabrezza. Nel giro di pochissimo sono stati mobilitati i soccorsi e sul posto è arrivata la Pubblica assistenza di Vezzano Ligure e l’autmedica Delta 1 del 118. Una volta stabilizzato il ferito è stato trasportato in Pronto soccorso in codice giallo.

The post Investimento sulle strisce a Migliarina: un uomo finisce in ospedale appeared first on Città della Spezia.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com