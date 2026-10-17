La decima giornata si apre con il 4-4 fra Livorno e Grosseto

Pareggio pirotecnico nell’anticipo della decima giornata del Girone B che ieri sera ha messo di fronte Livorno e Grosseto. Il derby toscano si è infatti concluso 4-4 con i labronici che dopo il vantaggio iniziale con Malagrida hanno riacciuffato i grifoni a due minuti dal novantesimo. Gli ospiti hanno infatti subito pareggiato con Sabbatini prima del raddoppio di Malagrida e il 2-2 di Andreoli che ha chiuso la prima frazione. Nella ripresa Grosseto in vantaggio con Pitti subito ripreso da Malotti, poi 4-3 ospite con Fantacci prima della rete di Mancini che ha chiuso il conto. In attesa delle altre partite il Grosseto sale così a 19 punti (ad una distanza dal Ravenna e a sei dallo Spezia) mentre il Livorno segue a 16.

Le partite di oggi: Vado-Samb, Reggiana-Torres, Pianese-Pineto, Guidonia-Forlì.

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