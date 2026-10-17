Le Nozze di Figaro, l’opera inaugura “in crescendo” la stagione del Teatro Carlo Felice

Genova. Applausi calorosi, in un teatro strapieno per Le Nozze di Figaro di Mozart (allestimento della Fondazione Teatro Regio di Torino), opera che ha inaugurato la stagione del Teatro Carlo Felice di Genova. Il pubblico presente ha applaudito, anche a scena aperta, con generosità.

Dopo il primo atto, è bene dirlo, non tutti erano soddisfatti nel foyer: le voci erano ancora da scaldare, qualcuno lamentava una non perfetta sincronia con l’orchestra, che spesso sovrastava il canto, i fraseggi non erano perfetti e a essere penalizzata era sia la chiarezza della parola, ma anche la vivacità teatrale che è una delle cifre principali dell’opera. Il seguito, però, è stato un vero e proprio crescendo grazie anche a Roberto de Candia e a Carmela Remigio, rispettivamente il conte e la contessa di Almaviva e agli stessi Susanna e Figaro (Daniela Cappiello, Vito Priante) che hanno ampiamente recuperato un inizio un po’ sotto tono. Il cast è stato ben completato da Josè Maria Lo Monaco (Cherubino); Sonia Ganassi (Marcellina); Alex Martini (Bartolo); Enrico Iviglia (Basilio); Gianluca Moro (Don Curzio); Chiara Maria Fiorani (Barbarina); Stefano Marchisio (Antonio).

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