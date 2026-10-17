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Millesimo potenzia la videosorveglianza con l’aggiunta di altre 26 telecamere

Millesimo potenzia la videosorveglianza con l’aggiunta di altre 26 telecamere

comune millesimo

Millesimo. Prosegue il piano di investimenti per la sicurezza sul territorio comunale. L’amministrazione di Millesimo ha approvato un nuovo progetto di potenziamento della videosorveglianza da oltre 39 mila euro, finanziato all’80% tramite il Fondo Strategico Regionale e affiancato da risorse comunali, che va a sommarsi ai 20 mila euro già investiti a fine 2025.

Con questo intervento saranno operative 26 nuove telecamere (tra nuove installazioni e ripristini) che si aggiungono alla rete esistente: 25 impianti HD con intelligenza artificiale per l’analisi dei contesti e 1 dispositivo ad alte prestazioni per la lettura targhe agli ingressi del paese. I nuovi dispositivi fungeranno da presidio fondamentale non solo per la tutela dell’ordine pubblico, ma anche come deterrente contro l’abbandono illecito dei rifiuti e gli errati conferimenti.

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