Montemarcello: assegnati i premi del concorso fotografico “Un Parco fotogenico”

Alma Schianchi, Maura Andreoni e Mirella Cozzani si aggiudicano i riconoscimenti del concorso fotografico “Un Parco fotogenico”, la cui premiazione ha preceduto la conclusione del progetto per la territorializzazione della Strategia regionale per lo sviluppo sostenibile, promosso e finanziato da Regione Liguria presso la Batteria Chiodo di Montemarcello.

Il primo premio assoluto è andato ad Alma Schianchi con uno scatto la cui immagine spicca per il valore compositivo, avendo saputo cogliere un soggetto insolito ma significativo nella sua apparente contraddizione: la natura governata dall’uomo, bellezza e compromesso a sintetizzare simbolicamente l’equilibrio necessario a custodire il paesaggio. La sua fotografia, oltre al buono per una cena per due persone presso la Batteria Chiodo, è stata inserita nel calendario del Parco del prossimo anno.

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