Museo di storia naturale, 800mila euro per la messa a norma degli impianti

Genova. Circa 800mila euro per mettere a norma gli impianti meccanici del museo di storia naturale Doria. È l’investimento approvato dalla giunta per la struttura, chiusa da aprile 2025 per la protezione e il trasferimento temporaneo dei circa 4,5–5,5 milioni di reperti (tra animali, fossili, piante e minerali) e per l’adeguamento dell’edificio

L’intervento è previsto nel Piano triennale, e 520mila euro sono destinati ai soli lavori e agli oneri per la sicurezza. Una volta eseguiti i lavori saranno definitivamente superate le criticità legate all’attuale impianto di riscaldamento, ormai obsoleto e non più in grado di soddisfare il carico termico dell’edificio, garantendo il rispetto dei parametri microclimatici indicati dalla legge, e salvaguardando le aree espositive aperte al pubblico e i locali adibiti a uffici e laboratori scientifici.

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