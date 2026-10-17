Ponte sul Calcandola, il Partito liberaldemocratico: “Il Pd contesta le opere ma non ha alternative, serve una cultura di governo fondata sui fatti”

Sul nuovo collegamento del torrente Calcandola e sul dibattito politico locale interviene il Partito liberaldemocratico, puntando il dito contro le posizioni del Partito democratico e rivendicando la necessità di un approccio amministrativo orientato alla realizzazione delle infrastrutture e alla ricerca di risorse pubbliche.

“Di un nuovo collegamento sul Calcandola si discute da decenni”, premette la nota del Partito liberaldemocratico. “Nel frattempo, Sarzana continua a fare i conti con una situazione paradossale: auto costrette ad attraversare il greto di un torrente. Una condizione da ottocento, incompatibile con le esigenze di una città moderna. Quando era al governo, dopo decenni di dibattito, la sinistra aveva infine proposto una strada all’interno dello stadio Miro Luperi, una soluzione giustamente finita in un vicolo cieco. Oggi il PD contesta il progetto, ma non indica un’alternativa. È l’ennesimo segnale di una sinistra che sembra aver smarrito la propria vocazione progressista: capace soltanto di opporsi e di accodarsi ai comitati del no, ma non di spiegare che cosa farebbe al posto di chi governa”.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com