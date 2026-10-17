Ranucci ad Albenga rispolvera la Fionda: “Se basta lo strepitus mediatico per rimuovere un giornalista ruvido per il potere, è un segnale bruttissimo per la democrazia”

Albenga. “È successo qualcosa di mostruoso, una cosa gravissima. Se passa il concetto che basta creare lo strepitus mediatico, basato su informazioni false, per rimuovere un conduttore, un giornalista ruvido per il potere, è un segnale bruttissimo per la democrazia”.
Sono parole nette quelle di Sigfrido Ranucci nell’intervista rilasciata ai microfoni di IVG poco prima di salire sul palco del teatro Ambra di Albenga per “Diario di un trapezista”, spettacolo che, da oltre un anno, il giornalista porta con successo nei teatri e nelle piazze italiane.