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Economia

Regione Liguria saluta TTG di Rimini con 900 incontri programmati, Lombardi: “Tre giorni di grande partecipazione”

Regione Liguria saluta TTG di Rimini con 900 incontri programmati, Lombardi: “Tre giorni di grande partecipazione”

Liguria al Ttg Rimini

Nove conferenze stampa tutte esaurite, 42 relatori coinvolti, circa 500 partecipanti agli appuntamenti dello stand, 30 operatori turistici rappresentativi dell’intero territorio regionale e 900 incontri commerciali programmati, ai quali si aggiungono quelli organizzati presso i desk dedicati alle destinazioni. Si chiude con un bilancio positivo e di grande partecipazione la presenza di Regione Liguria al TTG Travel Experience 2026 di Rimini, che dal 14 al 16 ottobre ha riunito i protagonisti del turismo nazionale e internazionale.

Tre giornate intense, durante le quali lo stand ligure si è trasformato in un punto di incontro tra istituzioni, operatori, buyer e professionisti del settore, alternando appuntamenti B2B, conferenze, presentazioni e iniziative dedicate alla valorizzazione delle eccellenze regionali. Un programma che ha registrato il tutto esaurito in tutti e nove gli appuntamenti ospitati nell’area conferenze, con 42 speaker e circa 500 presenze complessive.

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