Regione Liguria saluta TTG di Rimini con 900 incontri programmati, Lombardi: “Tre giorni di grande partecipazione”

Nove conferenze stampa tutte esaurite, 42 relatori coinvolti, circa 500 partecipanti agli appuntamenti dello stand, 30 operatori turistici rappresentativi dell’intero territorio regionale e 900 incontri commerciali programmati, ai quali si aggiungono quelli organizzati presso i desk dedicati alle destinazioni. Si chiude con un bilancio positivo e di grande partecipazione la presenza di Regione Liguria al TTG Travel Experience 2026 di Rimini, che dal 14 al 16 ottobre ha riunito i protagonisti del turismo nazionale e internazionale.

Tre giornate intense, durante le quali lo stand ligure si è trasformato in un punto di incontro tra istituzioni, operatori, buyer e professionisti del settore, alternando appuntamenti B2B, conferenze, presentazioni e iniziative dedicate alla valorizzazione delle eccellenze regionali. Un programma che ha registrato il tutto esaurito in tutti e nove gli appuntamenti ospitati nell’area conferenze, con 42 speaker e circa 500 presenze complessive.

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