Sanità e servizi a Pitelli, l’allarme dei cittadini e della Commissione territoriale: “A rischio l’ultimo ambulatorio”

Un allarme accorato e la richiesta formale di impegni precisi entro quindici giorni. È quanto avanzato dalla Commissione territoriale e dai cittadini di Pitelli attraverso un appello inviato alla Direzione dell’Asl 5 e al primo cittadino Pierluigi Peracchini, di fronte al progressivo ridimensionamento dei servizi essenziali nel borgo collinare e con particolare riferimento all’assistenza sanitaria di base.

Il paese, che conta circa 1.500 residenti stabili e raggiunge le 2.200 presenze in estate, registra una forte presenza di anziani. “Pitelli costituisce per le proprie caratteristiche geografiche, urbanistiche e sociali una comunità ben definita”, si legge nella nota, “ma esiste un limite oltre il quale la progressiva perdita dei servizi diventa una questione di responsabilità istituzionale e di tutela dei diritti fondamentali”. Dopo la recente cessazione dell’attività di uno dei due presidi medici, la comunità teme ora la chiusura anche del secondo: “Se ciò accadesse, Pitelli rimarrebbe completamente priva di un presidio ambulatoriale medico, con conseguenze particolarmente gravi per chi non può spostarsi autonomamente. Un servizio formalmente esistente in città, ma difficilmente raggiungibile, non garantisce a tutti le stesse possibilità di cura”.

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