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‘Santa’, Chiavari, Lavagna, Casarza: lunga serie di incidenti

‘Santa’, Chiavari, Lavagna, Casarza: lunga serie di incidenti

L'ambulanza del 118 porta i soccorsi del caso.

Oggi  le pubbliche assistenze del Levante hanno effettuato una lunga serie di soccorsi dovuti soprattutto a cadute in casa o in strada. A queste si aggiungono diversi incidenti stradali, fortunatamente, a parte uno avvenuto a Nervi, senza gravi conseguenze.

Ore 9.22 lungo la via Aurelia a San Lorenzo della Costa, Comune di Santa Margherita, un giovane di 23 anni ha riportato traumi in un incidente con lo scooter. Soccorso dai militi della Croce Rossa sammargheritese, è stato trasportato al pronto soccorso dell’ospedale di Lavagna. Gli adempimenti del caso compiuti dalla polizia locale.

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