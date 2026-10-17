‘Santa’, Chiavari, Lavagna, Casarza: lunga serie di incidenti

Oggi le pubbliche assistenze del Levante hanno effettuato una lunga serie di soccorsi dovuti soprattutto a cadute in casa o in strada. A queste si aggiungono diversi incidenti stradali, fortunatamente, a parte uno avvenuto a Nervi, senza gravi conseguenze.
Ore 9.22 lungo la via Aurelia a San Lorenzo della Costa, Comune di Santa Margherita, un giovane di 23 anni ha riportato traumi in un incidente con lo scooter. Soccorso dai militi della Croce Rossa sammargheritese, è stato trasportato al pronto soccorso dell’ospedale di Lavagna. Gli adempimenti del caso compiuti dalla polizia locale.