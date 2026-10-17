Savona, Agostino: “Questa squadra non si è mai tirata indietro, nemmeno quando non sapevamo la categoria”

Vado Ligure. Il Savona supera 2-0 la Carcarese al “Chittolina” e trova la prima vittoria casalinga in campionato. Dopo un primo tempo senza reti, i biancoblù sbloccano il risultato al 60’ con Rezi e chiudono i conti all’88’ con Rignanese. Nel mezzo, soprattutto a inizio ripresa, ci sono gli interventi di Giuseppe Agostino, decisivo per mantenere la porta inviolata.

“Sono contentissimo della prestazione della squadra, della mia prestazione personale e siamo riusciti a portare la prima vittoria in casa. Siamo felicissimi e questo è il frutto del lavoro: dal 27 luglio, quando non sapevamo ancora la categoria, stiamo raccogliendo i frutti. Sono contentissimo e dobbiamo continuare su questa strada”.

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