Sotto Luni riaffiora il passato: “Nuove tracce dell’antico porto”

Una banchina immersa in acqua salmastra, frammenti di gusci di ostriche, ceramiche e anfore più antiche della colonia romana. E poi una domus impreziosita da mosaici, un tempio e le tracce di una comunità che continuò ad abitare l’area per secoli. Gli scavi nel Parco archeologico di Luni stanno contribuendo a ricostruire una storia che comincia prima della fondazione della città romana e restituiscono nuovi elementi sul ruolo e, soprattutto sul controverso posizionamento del famigerato Portus Lunae nel sistema degli approdi e degli insediamenti del territorio. È quanto emerso dalla conferenza «Aggiornamenti sul Portus Lunae. Vecchi e nuovi scavi nel Parco archeologico di Luni», che si è svolta il 16 ottobre nella sala consiliare della Provincia della Spezia, con gli interventi di Marcella Mancusi e Simonetta Menchelli.















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