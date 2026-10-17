Truffe online, in Liguria danni per oltre 9,5 milioni. E nel mirino ci sono molte persone anziane

Liguria. Informazioni concrete per riconoscere i tentativi di truffa, comportamenti da adottare in caso di richieste sospette e una rete di persone e istituzioni alle quali rivolgersi. Si è svolto sabato 17 ottobre, al Museo Diocesano di Genova, l’incontro “Più Sicuri Insieme – Prevenire le truffe agli anziani”, promosso da Anap Confartigianato e rivolto alle persone anziane e alle loro famiglie.

All’incontro è intervenuto Andrea Ostellari, sottosegretario di Stato alla Giustizia, Paolo Amato della segreteria nazionale Anap, monsignor Marco Doldi e il capitano Feliziani del comando provinciale Guardia di Finanza. Il confronto ha richiamato l’attenzione sull’importanza della collaborazione tra associazioni, istituzioni e Forze dell’ordine per rafforzare la prevenzione e fornire indicazioni facilmente applicabili nella vita quotidiana.

» leggi tutto su www.ivg.it