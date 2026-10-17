Un lettore: “Cumuli di rifiuti nel Dorgia, con la pioggia rischiano di finire in mare. Nessuno interviene”

La presenza di più cumuli di rifiuti abbandonati nel canale Dorgia nel quartiere del Canaletto preoccupa i cittadini. Uno di loro ha segnalato la situazione al Comune della Spezia ma, come specifica in una lettera inviata alla redazione e indirizzata all’assessore all’Ambiente Kristopher Casati, non avrebbe ancora ricevuto riscontri alle diverse sollecitudini trasmesse nei mesi scorsi.

Nella segnalazione viene evidenziato il timore per le possibili conseguenze ambientali in vista del maltempo, dicendosi pronto a segnalare la situazione anche ad altre autorità: “Se non verrà attivata una rapida bonifica – afferma il residente – segnalerò la situazione all’ufficio ambiente di Asl, nonché alla Capitaneria di porto, visto che questi rifiuti con le prime piogge potrebbero finire in mare”. L’autore della lettera conclude chiedendo un rapido intervento di pulizia dell’area, riservandosi altrimenti di proseguire con le segnalazioni agli organi competenti.

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