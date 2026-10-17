Una panchina rosa per Levanto: un simbolo per la lotta al cancro al seno

Sarà inaugurata il 19 ottobre, alle 17.30, in piazza del Popolo a Levanto, la nuova Panchina rosa. L’iniziativa, promossa dalla Pubblica assistenza Croce verde Levanto con il patrocinio del Comune e la collaborazione del Dna Staff, si inserisce nell’ambito delle giornate dedicate alla sensibilizzazione e alla prevenzione del tumore al seno.

L’installazione della panchina vuole rappresentare un segno concreto di attenzione e solidarietà verso tutte le persone colpite dalla malattia, oltre a un invito costante a non abbassare la guardia sull’importanza della diagnosi precoce. Per l’occasione, la Loggia Medievale di Levanto verrà illuminata di rosa per rendere ancora più visibile il messaggio di vicinanza e speranza promosso dalla cittadinanza.

Durante la manifestazione sarà inoltre allestito uno stand di Airc, con materiale informativo interamente dedicato alla prevenzione e alla ricerca sul cancro. L’evento si configura come un momento di condivisione e riflessione collettiva per ricordare che la prevenzione costituisce un gesto di cura e di amore verso se stessi e gli altri. La cittadinanza è invitata a partecipare.

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