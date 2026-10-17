Vado beffato all’ultimo, Riolfo: “Nel finale è subentrata la paura di vincere”

Il Vado prima rimonta e poi si fa recuperare contro la Sambenedettese. Da 0-1 a 2-1, fino al definitivo 2-2. Una partita ricca di colpi di scena e capovolgimenti di fronte, da cui i rossoblù escono certamente beffati visto il gol subito al 97′. È comunque un punto che prolunga la striscia positiva sotto la nuova guida tecnica.

Commenta così la partita Giancarlo Riolfo: “È stata una prova altalenante. L’approccio non è stato ottimo nell’esecuzione. Abbiamo sofferto le iniziative della Sambenedettese. Poi ci siamo riequilibrati e abbiamo avuto le occasioni per pareggiare nel primo tempo. Nella ripresa siamo entrati più decisi e solidi. Siamo riusciti a pareggiarla e siamo stati bravi. Poi è subentrata la paura di vincere. In queste situazioni bisogna portarla a casa, c’è rammarico. Nel complesso però guardiamo il bicchiere è mezzo pieno, questo punto fa classifica”.

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