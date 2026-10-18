Albingaunia, Cocco espulso a partita finita: “Diffamare nella vita normale è da denuncia, questa non è giustizia”

Lo spettacolo non è mancato in Finale-Albingaunia al Mazzucco di Noli. Hanno vinto 3-2 i padroni di casa che, approfittando anche dei rinvii per l’allerta, trascorreranno una settimana in testa alla classifica con 10 punti. I bianconeri di mister Matteo Cocco, invece, patiscono la prima sconfitta in campionato e restano a quota 8. Un match ricco di colpi di scena: prima il vantaggio ingauno, poi il 2-1 finalese, l’Albingaunia fa nuovamente 2 a 2 e infine il successo giallorossoblù firmato da Polito.

“Gli arbitri dovrebbero garantire la giustizia. Non ho mai detto una brutta parola al direttore di gara. Non oggi, in generale. Da quando alleno non sono mai stato espulso. Al secondo minuto, mi è stato detto ‘mister, io non ti faccio finire il primo tempo’. Cosa vuol dire? Alla fine, c’era un minimo di parapiglia tra i giocatori. Sono andato a separarli. Per fortuna, riprendiamo le partite e c’era gente a vedere. Io stavo parlando a tre/quattro metri di distanza con un componente della panchina del Finale. Non c’è stata nemmeno una parolaccia. L’arbitro stava uscendo, è stato chiamato dall’assistente e mi ha dato un cartellino rosso. Anche il tesserato del Finale gli ha detto che non è successo nulla. Sono stato espulso per qualcosa che non è successo. Come faccio a sentirmi tutelato? Come faccio a pensare che questa è giustizia?Sono curioso di leggere sul comunicato il perché sono stato espulso. Non è possibile inventare qualcosa che non è mai successa”.

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