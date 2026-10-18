Allerta gialla confermata per tutta la domenica. Nella notte a Monterosso 48,2 mm in un’ora

Arpal conferma l’allerta arancione per temporali sul centro della regione, zone B, D ed E, fino alla mezzanotte di oggi, domenica 18 ottobre. A seguire gialla su A-B-D fino alle 14 di domani. Sulle zone C, interamente comprendente lo Spezzino, ed E l’allerta termina a mezzanotte “ma permane bassa probabilità di temporali forti”, segnala Arpal.

“L’allerta per temporali segnala la possibilità di temporali forti, capaci di riversare molta pioggia in poco tempo; quando sono organizzati e persistenti restano a lungo sulla stessa zona, con importanti effetti al suolo – si legge ancora nella comunicazione del’Agenzia -. Nella notte una struttura temporalesca organizzata si è formata al largo delle Cinque Terre e ha sfiorato la costa: intorno alle 3:30 a Monterosso al Mare sono stati misurati 48,2 mm in un’ora. Questi temporali nascono dall’incontro tra i venti da nord e quelli da sud-est. Lo scirocco però è stato più debole del previsto: per questo, a differenza di quanto indicato da alcuni modelli, i temporali sono rimasti sulla parte orientale del Mar Ligure”.

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