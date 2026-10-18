Appartamento occupato a Valeriano, il Sunia: “Diritto dei proprietari e diritto alla casa non sono in contrapposizione”

Il diritto dei proprietari a rientrare in possesso dei propri immobili e il diritto all’abitare non devono essere messi in contrapposizione. È la posizione espressa da Franco Bravo, segretario regionale del Sunia, intervenendo sul caso dell’alloggio turistico di Vezzano Ligure, finito al centro del dibattito pubblico e approdato all’attenzione del Parlamento.

Il sindacato degli inquilini riconosce il diritto dei proprietari a riottenere la disponibilità dei propri immobili e chiede che i provvedimenti dell’autorità giudiziaria vengano eseguiti in tempi certi e ragionevoli. Allo stesso tempo, contesta l’idea che manchino strumenti giuridici a tutela dei proprietari: “Le norme esistono e devono essere applicate. Il problema, semmai, riguarda la durata delle procedure, l’efficienza dell’apparato giudiziario e la crescente emergenza abitativa che interessa anche il nostro territorio”.

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