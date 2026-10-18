Cairo premia i custodi del territorio: medaglie d’argento e nastrini Covid ai volontari della Protezione Civile

Cairo Montenotte. Con una cerimonia sentita e partecipatissima che ha visto la premiazione di ben 40 volontari, la Città di Cairo Montenotte scrive una pagina storica: quella di sabato 17 ottobre infatti è la prima iniziativa di questo tipo mai istituita da un Comune in tutta la Liguria. Nella giornata, all’interno dello Spazio Artistico Culturale Angelo Siri, l’Amministrazione comunale ha tradotto in atti concreti la propria profonda gratitudine verso il Gruppo Comunale di Protezione Civile, consegnando i primi storici simboli di benemerenza ufficiali.

La manifestazione, che ha visto una straordinaria partecipazione da parte della cittadinanza, è il frutto dell’approvazione unanime durante la seduta di Consiglio dello scorso 30 luglio dell’apposito regolamento comunale. Sono stati consegnati 30 nastrini Covid e 14 medaglie d’argento (di cui 4 assegnate a operatori che hanno meritato entrambi i riconoscimenti), a testimonianza della vastità e della capillarità del Gruppo di Cairo. I simboli istituzionali daranno il giusto e perenne risalto a chi ha operato instancabilmente nel fango delle alluvioni e ha garantito tre anni di presidio continuo presso l’Hub vaccinale della Scuola “Andrea Schivo” durante l’emergenza sanitaria.

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