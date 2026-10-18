Castagnata e sapori d’autunno, festa a Serò di Zignago

L’autunno porta in Val di Vara i suoi sapori più autentici, con una festa dedicata alle castagne e alla convivialità. Domenica 25 ottobre, a partire dalle 14.30, Serò di Zignago ospiterà la tradizionale castagnata organizzata dal circolo culturale e ricreativo del paese, un’occasione per trascorrere insieme un pomeriggio all’insegna della buona tavola e delle tradizioni locali. Protagoniste saranno le caldarroste, preparate e fumanti, accompagnate da un ricco assortimento di specialità dolci e salate. Nel menù figurano il castagnaccio, le frittelle dolci e salate e un ricco buffet di torte, oltre a una selezione di prodotti tipici locali a chilometro zero. A completare il programma gastronomico sarà il vino novello del posto, pensato per accompagnare le specialità della festa e creare un’atmosfera di condivisione tra residenti e visitatori. L’iniziativa punta a valorizzare i sapori della stagione e il piacere di ritrovarsi, in un contesto che celebra le tradizioni e la socialità dei piccoli borghi della Val di Vara. Non mancheranno musica e allegria, per un appuntamento aperto a tutti.

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