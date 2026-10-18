Ceriale, Halaj implacabile contro il Pontelungo: “Questa tripletta è per chi crede in me”

Albenga. È un Sergio Halaj implacabile quello di oggi contro il Pontelungo, che si porta il pallone a casa per la tripletta e permette al Ceriale di festeggiare la prima vittoria in campionato. L’attaccante classe 2002 mette a segno due gol nel primo tempo e uno nel secondo, per poi contribuire al lavoro di sacrifico nella parte finale di gara per conquistare i tre punti.

“È una vittoria importantissima, che ci serviva tantissimo – ha dichiarato ai microfoni del club -. Penso che in queste partite le prestazioni siano sempre arrivate, mentre i risultati ci sono girati un po’ male. Oggi è andata bene. Peccato averla riaperta un po’ quando eravamo sul 3-0, ma loro sono ovviamente un’ottima squadra e siamo contenti così”.

Sulla tripletta: “Sono contentissimo. Sapevo che oggi ci voleva una grande prestazione. Dall’altra parte c’è un difensore fuori categoria, quindi davanti serviva qualcosa in più. Ce l’ho messa tutta e sono arrivati i gol. Come hai detto tu, nella partita scorsa in due occasioni mi sono mangiato i gol, ma oggi sono contentissimo. Siamo un bel gruppo e crediamo nel lavoro dello staff, del mister e di tutti. Come dicevo prima, le prestazioni ci sono sempre state, mancavano soltanto risultati favorevoli e oggi sono arrivati. Secondo me, in alcune occasioni pecchiamo un po’ di esperienza. Dobbiamo imparare a gestire meglio determinate situazioni, per riuscire a toglierci ancora più soddisfazioni.