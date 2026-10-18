Ciclista insulta e prende a pugni autista di un bus. I sindacati: “Situazione fuori controllo”.

Genova. Non si ferma la scia di violenza ai danni del personale di trasporto pubblico locale. L’ennesimo episodio si è consumato nella giornata di ieri, intorno alle 12.30, a bordo di un autobus della linea 704 di Amt proveniente da Riva Trigoso e diretto a Chiavari.

Mentre il mezzo era fermo all’altezza di Cavi Borgo per consentire la salita e la discesa dei passeggeri, l’autista è stato colto di sorpresa da un ciclista. Sfruttando il finestrino del conducente aperto, l’uomo ha prima iniziato a inveire contro il lavoratore per poi passare rapidamente alle vie di fatto, cercando di colpirlo con diversi pugni al volto.

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