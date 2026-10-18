Da Farioli a Turati, il calcio delle idee: il giovane Spezia vince come il grande Porto dell’allenatore-filosofo

C’è un filo invisibile che unisce niente meno che il Porto di Francesco Farioli allo Spezia di Marco Turati: nove vittorie consecutive in campionato, una squadra che vuole fare la partita e la convinzione fondante che il risultato possa arrivare attraverso il gioco. Non sono le uniche a viaggiare forte, ma sono quelle che, senza dover scendere in categorie ancor più sotterranee della terza serie, ad oggi vanno più di tutte. E se alla guida dei Dragoes, il tecnico nativo di Barga, soprannominato il “filosofo” per la sua capacità di dare concetti e sostanza narrativa al fenomeno del football, sta alzando ancora il livello della sua già importantissima carriera di allenatore europeo, l’allenatore dello Spezia prova ad allenare e vincere con una rosa di giovanotti quasi alla prima esperienza, tentando di rispettare i pronostici pronunciati su di lui da un certo Guido Angelozzi, che in sede di presentazione e poi anche successivamente, lo ha definito senza grandi giri di parole e timori di smentite, un “predestinato”.















Allievo di Roberto De Zerbi, il tecnico toscano ha costruito la propria identità sulla cura dei dettagli, il possesso e la ricerca di soluzioni attraverso il pallone. In Portogallo, però, non si accontenta delle belle idee: i suoi ragazzi sono partiti fortissimo, vincendo le prime otto giornate della Primeira Liga cui, per la statistica di cui sopra, va aggiunto il successo maturato nell’ultima giornata della stagione precedente. Una macchina capace di produrre gioco e gol, senza perdere di vista la concretezza. Il percorso di Turati è iniziato quest’anno, davvero pochi mesi fa: eppure dopo la rivoluzione estiva e la dolorosa retrocessione, il tecnico lecchese ha saputo dare rapidamente un’identità alla squadra, puntando su un calcio propositivo e sulla volontà di tenere in mano la partita. “Vuole sempre dominare la partita”, ha sottolineato Angelozzi in sede di presentazione. Le nove vittorie consecutive dello Spezia, completate con il successo di Ravenna firmato da Jimenez, danno sostanza a quella fiducia: gli aquilotti hanno trovato continuità, protagonisti e realizzatori diversi e una produzione offensiva che riflette la volontà di giocare sempre per vincere. Guardando a casa Farioli, il Porto, dove fra l’altro gioca un certo Jakub Kiwior, ha accompagnato le otto vittorie iniziali con 18 reti segnate nelle prime sette giornate: numeri che raccontano una squadra capace di coniugare dominio e concretezza.