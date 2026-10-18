Fezzanese, quinta sconfitta consecutiva: il Millesimo vince 4-0

La Fezzanese incassa la quinta sconfitta consecutiva e cade 4-0 sul campo del Millesimo, al termine di una partita indirizzata già nella prima mezz’ora. Per i verdi arriva un’altra battuta d’arresto in un momento complicato della stagione.

Piccardo sblocca il risultato dopo appena due minuti, poi al 12′ Cinquini firma il raddoppio. Al 24′ è Totaro a calare il tris, mettendo in salita la partita della Fezzanese quando manca ancora quasi un’ora al termine. Nella ripresa, intorno al 50′, Piccardo completa la doppietta personale e fissa il risultato sul 4-0.