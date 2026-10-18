Furti ai turisti e negozio svaligiati: quattro arresti da parte della polizia locale

Genova. Proseguono a pieno ritmo i servizi di prevenzione e contrasto ai reati predatori condotti dalla polizia locale a tutela di residenti, visitatori e attività commerciali. Gli interventi, che si inseriscono nell’ambito del Piano Sicurezza Urbana 2026, coinvolgono in prima linea il Nucleo Reati Predatori attraverso servizi di osservazione, pattugliamento e una costante sinergia tra gli agenti sul territorio e gli operatori della centrale di videosorveglianza cittadina.

Le ultime operazioni si sono concluse con l’arresto di quattro persone per due distinti episodi di furto, con la denuncia di altre due persone per ricettazione e col recupero di uno scooter rubato, subito restituito al proprietario. Il primo intervento è scattato in via Fanti d’Italia, nei pressi del terminal degli autobus Flixbus. Durante un servizio mirato alla prevenzione dei furti ai danni dei viaggiatori, l’attenzione degli agenti è stata attirata da due uomini, uno dei quali già noto alle forze dell’ordine. Mentre il complice gli copriva le spalle, uno dei malviventi ha cercato di sfilare lo smartphone dalla tasca di una passeggera, che però si è accorta del gesto e lo ha bloccato in tempo.

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