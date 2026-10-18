Girone B Promozione e allerta meteo, si gioca solo nello Spezzino: il Levanto ospita il Follo, al “Cimma” derby tra Don Bosco e Canaletto

Parlano spezzino le due sole partite delle quinta giornata della Promozione ligure/girone B che il quadro delle allerte meteo consente di disputare: si tratta di Levanto-Follo e Don Bosco Spezia-Canaletto Sepor. Il derby cittadino si giocherà oggi, domenica 18 ottobre, alle ore 15.00 al “Franco Cimma” di Pagliari. Sempre oggi e alla medesima ora l’incontro tra Levanto e Follo, che si affronteranno sul terreno del “Raso Scaramuccia” di Moltedi.

Queste partite rinviate: Angelo Baiardo-Bogliasco, Atletico Quarto-Intercomunale Beverino, Calvarese-Ca de Rissi, Lerici-Anpi Casassa, Little Genoa-Casarza Ligure e Magrazzurri-San Desiderio.

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