Il rappresentante distrettuale Manuel Giraudo in visita ai Rotaract della Spezia e Sarzana-Lerici

Una serata all’insegna dell’amicizia, della collaborazione e del servizio al territorio. Venerdì 16 ottobre, presso il ristorante Cristobal di Lerici, i Club Rotaract Sarzana-Lerici e La Spezia hanno accolto il rappresentante distrettuale del Distretto 2032, Manuel Giraudo, nell’ambito del suo tour di visite ai Club del Distretto.

L’incontro è stato un’occasione di confronto tra soci e aspiranti soci, che hanno condiviso le iniziative in programma per i prossimi mesi e riflettuto sulle opportunità di collaborazione tra i due Club, con l’obiettivo di sviluppare nuovi progetti a beneficio della comunità locale e di coinvolgere sempre più giovani del territorio.

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