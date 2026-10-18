Incidente con ribaltamento lungo la Ripa, anziano in codice giallo al San Bartolomeo

Incidente stamani lungo la Sp10 della Ripa, arteria che collega Fornola con Bottagna, nel comune di Vezzano. Era la tarda mattinata quando, per cause in corso di accertamento, un’auto si è ribaltata rimanendo su un fianco; a bordo il solo conducente, un uomo di 86 anni. Sul posto è giunta in pochi minuti la Pubblica assistenza di Vezzano ligure, che ha prestato le prime cure all’anziano. Intervenuti anche i Vigili del fuoco del comando della Spezia, che insieme alla Pa hanno provveduto a estrarre l’uomo dall’auto e hanno messo in sicurezza il veicolo, l’automedica Delta 1 del 118 e i Carabinieri. L’86enne ha riportato alcuni traumi agli arti ed è stato trasportato in codice giallo all’ospedale San Bartolomeo di Sarzana. Disagi al traffico complice la temporanea chiusura di parte della corsia interessata dal sinistro.

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