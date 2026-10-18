L’Arcola Garibaldina vince ancora, decide una rete di Giovannoni a pochi minuti dalla fine

ARCOLA G. – SEGESTA SESTRI L. 1 – 0

Marcatore: Giovannoni all’ 86′.

ARCOLA GARIBALDINA: Mozzachiodi, Chiappini, Salerno; Lepri (Tregrosso), Scremin, Conti (Belloni); Giovannoni, Campagni (Guzzoni), Maccarone (Bracco); Baudi (Torri) e Castro. A disp. Bellini, Figoli, Maggiani e Forasassi. All. De Martino.

SEGESTA SESTRI LEVANTE: Frisone, Rolandelli, Nassano, Tortorelli, Scarpino, Savignani; Sacco, Ghiggeri, Remilli (Garaventa); Ferraresi (Traversi) e Baroni (Cizmja). A disp. Cambiano, Bacigalupo, Massidda, Gatti, Robotti e Reoetto. All. Figone.

Arbitro: Tanzella.

Ammoniti Scarpino, Sacco, Ghiggeri e Cizmja.

L’Arcola Garibaldina vince ancora, questa volta di misura: 1-0 il risultato maturato sul rettangolo verde di Falconara, avversario il Segesta Sestri Levante. La squadra di De Martino coglie dunque i tre punti confermandosi in vetta al Girone D della Prima categoria ligure. Peccato solo per l’infortunio che ha costretto capitan Jacopo Conti all’uscita dopo circa un quarto d’ora di gioco. Questa la cronaca delle occasioni arcolane, culminate al 41mo della ripresa in quella concretizzata da Giovannini:

al 5′ Castro fa la barba al palo su cross di Salerno;

al 10′ gran lancio di Conti a favore dello stesso Castro che però si vede parare la conclusione da Frisone davanti al quale era giunto in tutta solitudine;

al 33′ Salerno colpisce la traversa su punizione-cross di Maccarone;

al 41′ Castro si vede deviare in corner il pallone dal portiere avversario a tu per tu con quest’ultimo.

Quindi la ripresa:

al 25′ doppia occasione per i padroni di casa con Castro fermato due volte davanti al “solito” Frisone;

al 41′ ecco la rete che decide il match, firmata da Giovannoni, a chiusura di una insistita percussione dei locali.

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