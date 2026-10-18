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Maltempo, Arpal conferma l’allerta arancione fino a mezzanotte. Poi sarà gialla fino alle 14 di lunedì

Maltempo, Arpal conferma l’allerta arancione fino a mezzanotte. Poi sarà gialla fino alle 14 di lunedì

temporale fulmini

Genova. Arpal conferma l’allerta arancione per temporali sul centro della regione, Genova e Savona comprese, fino alla mezzanotte di oggi, domenica 18 ottobre. A seguire gialla su centro ponente fino alle 14 di domani. Sul levante, Spezzino e Tigullio, l’allerta termina a mezzanotte ma permane bassa probabilità di temporali forti.

L’allerta per temporali segnala la possibilità di temporali forti, capaci di riversare molta pioggia in poco tempo; quando sono organizzati e persistenti restano a lungo sulla stessa zona, con importanti effetti al suolo.

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