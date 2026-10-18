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Maltempo, la convergenza “tocca a terra” nel levante cittadino: temporali e tempesta di fulmini su Genova

Maltempo, la convergenza “tocca a terra” nel levante cittadino: temporali e tempesta di fulmini su Genova

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Genova. Dopo una mattina di relativa tranquillità, nel primo pomeriggio di oggi il fronte perturbativo atteso ha “toccato terra”, iniziando a riversare sulla costa i primi temporali intensi. La convergenza, sospinta dal vento di scirocco a largo della costa ligure, sta spingendo le celle temporalesche su Genova, e in particolare sul levante, dove sono in corso forte temporali e una intensa attività di fulminazioni.

Lo scenario di queste ore e delle prossime, quindi, sembra confermare i modelli previsionali che vedevano un peggioramento della situazione a partire del pomeriggio di oggi, con un proseguimento durante la serata e la nottata.

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