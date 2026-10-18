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MareggiAMO, sabato la premiazione del concorso nazionale di poesia dedicato al mare

MareggiAMO, sabato la premiazione del concorso nazionale di poesia dedicato al mare

Mareggiamo

Il mare vissuto, sognato e raccontato attraverso i versi. Sabato 24 ottobre, alle 17.30, il Circolo Fantoni, in Galleria Adamello 31 alla Spezia, ospiterà la cerimonia di premiazione del Poetry Contest nazionale “MAREggiAMO: Il Mare si Fa Parola e si fa Verso”, promosso dall’associazione MAREggiAMO in collaborazione con il Sea Film Festival.

Il concorso ha coinvolto poeti e appassionati da tutta Italia, uniti dall’ispirazione legata all’universo marino. Durante la serata saranno proclamati i vincitori di questa edizione, alternando la consegna dei riconoscimenti alla lettura dei componimenti che hanno interpretato il mare attraverso emozioni, storie e metafore.

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