“LA LIBERAZIONE POSSIBILE” A CASTELNUOVO MAGRA

Alla fine di ogni estate sono solito scrivere della manifestazione culturale sul territorio che più mi ha colpito. Quasi sempre – anche in questo caso – si tratta di manifestazioni organizzate da un piccolo Comune e da un’associazione “di provincia”. E’ un fatto significativo: spesso le iniziative più interessanti provengono “dal margine”, non “dal centro”. Probabilmente vale anche per la politica, non solo per la cultura. Ce ne accorgiamo troppo poco, però.

Ma veniamo alla manifestazione: si tratta della mostra fotografica “La liberazione possibile. Il manicomio, Franco Basaglia e noi”, curata da Archivi della Resistenza e allestita nella Torre dei Vescovi di Luni a Castelnuovo Magra. Le immagini sono di fotografi scelti tra coloro che più si sono cimentati con il tema dei “matti” e di come le istituzioni si sono comportate verso di loro: Carla Cerati, Gianni Berengo Gardin, Luciano D’Alessandro, Uliano Lucas, Paola Mattioli, Emilio Tremolada e Enzo Umbaca.

I protagonisti straordinari della mostra sono i “matti”, prima “legati” e poi “slegati”, per parafrasare il celebre documentario “Matti da slegare” girato nel manicomio di Colorno nel 1975. Un degente di Colorno, Manlio Martinelli, si espresse sulla propria condizione e concluse con queste parole:

Colorno, signori, deve sparire, perché è una piaga che rimane indelebile sul nostro corpo e sul nostro sangue.

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