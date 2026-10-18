Meteo: “Martedì nuova importante perturbazione”

Dall’ufficio stampa di Regione Liguria

Prosegue l’ondata di maltempo che sta interessando la Liguria, con forti piogge e allagamenti in diverse zone del territorio regionale, dove è in vigore l’allerta arancione per temporali. In queste ore le precipitazioni si sono concentrate in particolare sul genovesato: l’accumulo più significativo si è registrato a Premanico, località sulle alture di Genova, nel bacino del torrente Sturla, con 110 millimetri di pioggia in sei ore.Al momento non si registrano gravi criticità, fatta eccezione per il crollo di un muraglione avvenuto a Genova, in corso Europa, a causa delle piogge persistenti. Il cedimento ha provocato anche una fuga di gas. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno provveduto a delimitare l’area. Non risultano persone ferite né evacuate.La Sala operativa della Protezione civile regionale è attiva e continua a monitorare costantemente l’evoluzione dei fenomeni, insieme ai previsori di Arpal. L’attenzione resta alta nelle prossime ore, quando è attesa la fase più critica, nella prima parte della notte.

“La situazione resta instabile e richiede la massima attenzione anche nelle prossime ore – dichiara l’assessore regionale alla Protezione civile Giacomo Giampedrone -. Nelle zone attualmente interessate dall’allerta arancione è previsto il passaggio in gialla durante la notte, ma non si possono escludere nuove recrudescenze dei fenomeni, con temporali possibili fino almeno alla mattinata di domani. Dopo una prevista fase di maggiore stabilità nella seconda parte della giornata di domani, stiamo già valutando con attenzione l’arrivo di una nuova e importante perturbazione a partire da martedì. Sembra essere un passaggio ben strutturato, con quantitativi di pioggia assolutamente da non sottovalutare, che verranno inquadrati con la messaggistica di domani”.

Oggi l’allerta arancione per temporali resterà in vigore fino alla mezzanotte, nel genovese (zona B) e sui versanti padani di ponente e di levante (zone D ed E). Sulle zone A, B e D seguirà l’allerta gialla fino alle 14 di domani, lunedì 19 ottobre: si potranno verificare temporali forti anche laddove finora non ci sono state precipitazioni. Sul Levante ligure (zona C) invece l’allerta terminerà alla mezzanotte di oggi.