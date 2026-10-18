Park Tennis Club Genova: squadra femminile a punteggio pieno e leader in A2

Genova. Il Park Tennis Genova chiude il girone di andata del campionato di serie A2 Femminile a punteggio pieno. Dopo le vittorie ottenute contro Virtus Tennis Bologna e Tennis Beinasco, arriva un rotondo successo contro il Tennis Altopiano. Finisce 4-0 per le genovesi di capitan Giorgia Buchanan. Punto prezioso nel campionato di serie A2 maschile. Buona prestazione per il collettivo del capitano Gianluca Naso a Maglie. Un incontro caratterizzato da grande equilibrio, battaglie sulla lunga distanza e ribaltamenti di fronte, con il Park capace di rimontare dai singolari grazie a una prestazione perfetta nei doppi conclusivi.

Ad aprire le danze sul Campo 4 è stata Martha Matoula, autrice di una prova di grande solidità e continuità. La tennista del Park ha regolato Radka Zelnickova con un doppio 6-4 in un’ora e 21 minuti di gioco, indirizzando subito la sfida sui binari giusti.

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