Per il gruppo e la maglia: c’erano anche capitan Mazzocchi e Aldino Florenzi sugli spalti del “Benelli”

Niente da fare nemmeno per la panchina ma almeno sugli spalti per tifare Spezia e farsi sentire dai suoi compagni di squadra. Capitano dentro e fuori, bomber Simone Mazzocchi non poteva certo perdersi la grande sfida del “Benelli” e così ha raggiunto la Romagna, malgrado il forfait arrivato dopo una settimana complessa. Lo hanno visto e salutato in tanti sulla tribuna dello stadio di Ravenna con il fraterno amico e compagno di squadra Aldino Florenzi, ai box per un lungo infortunio. C’erano anche loro insomma a guardare le gesta di Zilli (uscito per infortunio ma non dovrebbe essere qualcosa di grave) e compagni, esultando davanti alla perla di Kaleb Jimenez. Uno Spezia coeso che vuole provare a crescere sotto tutti i punti di vista per continuare ad essere credibile nel ruolo di giovane capolista del girone B.

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