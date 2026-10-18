Primavera: Spezia in vantaggio dopo pochi minuti, poi la goleada del Latina

Pesante caduta interna per lo Spezia nel campionato Primavera, avversari i ragazzi del Latina, vittoriosi al Ferdeghini per 5 a 1. I padroni di casa di mister Lupoli erano passati in vantaggio dopo nove minuti con Trentinella, venendo raggiunti pochi minuti più tardi da Traunini; al 23′ il vantaggio laziale firmato De Fraia, che a fine primo tempo metterà a segno su rigore la propria doppietta, per poi trovare il tris personale al 37′ della ripresa, un istante dopo il 4 a 1 siglato da Lissoni. “Una partita difficile da commentare. Siamo partiti molto bene: nei primi quindici minuti abbiamo segnato e avevamo il pieno controllo del gioco – le dichiarazioni di Arturo Lupoli, tecnico della Primavera aquilotta, sul sito dello Spezia Calcio -. Poi un errore a centrocampo ha permesso agli avversari di andare sul fondo e crossare, nonostante fossimo schierati in superiorità numerica, subendo così l’1-1. Da lì abbiamo ricominciato a giocare e nel primo tempo abbiamo contato sette-otto palle gol. Un errore individuale in fase di costruzione ci è costato però il 2-1. Nonostante le numerose opportunità, siamo andati a riposo sull’1 a 3, a causa di un nuovo errore individuale che ha portato alla situazione del calcio di rigore avversario. Nel secondo tempo il copione è stato più o meno lo stesso: abbiamo creato tantissimo, ma ci hanno fatto il 4-1 su un cross dall’esterno e poi il quinto gol con un rinvio dalla metà campo che è entrato direttamente in porta. È stata una partita molto strana e c’è tanta amarezza, ma lavoriamo e andiamo avanti”. Sempre sul sito dello Spezia è disponibile il tabellino dell’incontro.

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